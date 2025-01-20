Kolombiya'daki Silahlı Çatışmalarda Ölü Sayısı 80'e Ulaştı

Kolombiya'da Çatışmalarda Artan Kayıplar

Kolombiya'nın Kuzey Santander bölgesinde Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalar sonucunda ölü sayısı 80'e yükseldi. Kuzey Santander Valisi William Villamizar, olaylar hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün son derece trajik sonuçlarla karşı karşıyayız. 80'den fazla kişi öldürüldü, 20 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Sivil Halk Alarm Veriyor

Villamizar, sivil halkın çatışmaların ortasında kaldığını ve insani koridorun bir an önce açılması gerektiğini vurguladı. "Hava desteğine ihtiyaç var, insanlar evlerinde hapsedilmiş vaziyette. Kasabalar arasında ciddi bir göç yaşanıyor." dedi.

Acil Yardım Çağrısı

Vali, acil insani yardım çağrısında bulunarak, "Çocuklar, gençler, tüm aileler çatışmanın kurbanı olmamak için damperli kamyonlara, motosikletlere, yani buldukları her türlü imkanla çatışma bölgesinden kaçmaya çalışıyor. Bu insanların elinde hiçbir şey yok, bizim onlara yardım etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Askeri Operasyonlar ve Okul Kapatmaları

Yerel basında yer alan haberlere göre, ordu mensupları düzenledikleri operasyonlarda, ELN tarafından hedef alınan toplum liderlerini kurtarmayı başardı. Çatışmalar sonucunda evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 10 bini geçtiği kaydedildi. Bu durum, valiliğin güvenlik sorunları gerekçesiyle Catatumbo bölgesindeki tüm okulları 20 Ocak tarihinden itibaren tatil etmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Petro'nun Tepkisi

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olaylarla ilgili bilgi almak amacıyla Catatumbo bölgesinde yerel yetkililer ve üst düzey ordu komutanlarıyla bir araya geldi. Petro, ordudan kamu güvenliğini hızlıca sağlaması talimatını verdi. ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolü için şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı anlar yer aldı.

ELN ile Diyalog Süreci Askıya Alındı

Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecini askıya aldığını duyurmuştu. ELN'nin Catatumbo bölgesindeki saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Petro, "ELN'nin Catatumbo'da işlediği suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alındı. ELN'nin barışa dair hiçbir iradesi yok." ifadelerini kullandı.

Barış Müzakereleri Durdu

Kasım 2022'de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN'nin 17 Eylül 2024'te bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi ve 30 askerin yaralanması üzerine hükümet tarafından sonlandırılmıştı. Venezuela'nın ev sahipliğinde 1 Kasım 2024'te bir araya gelen taraflar, yeniden diyalog görüşmelerine yeniden başlamıştı.