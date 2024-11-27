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Kolombiya, İngiltere'den Vize Talep Edecek

Kolombiya, İngiltere'nin vize muafiyetini kaldırmasının ardından karşılıklılık ilkesine göre vize talep edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:09
Kolombiya, İngiltere'den Vize Talep Edecek

Kolombiya, İngiliz Vatandaşlarından Vize İsteyecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İngiltere'nin Kolombiyalılara yönelik vize muafiyetini kaldırmasının ardından önemli bir açıklama yaptı. Petro, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Kolombiya'ya gelecek İngiltere vatandaşlarından vize talep edileceğini duyurdu.

İngiltere'nin Kararı ve Tepkiler

İngiltere Parlamentosu'nun vizesiz giriş uygulamasını sonlandırmasının ardından, Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya hesabında duruma ilişkin tepkisini dile getirerek, "Eğer Birleşik Krallık, Kolombiya halkı için vize ihtiyacını yeniden gündeme getirdiyse, Kolombiya hükümeti de bu kapsamda karşılık verecektir" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı'ndan Umutlu Açıklama

Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, İngiltere'nin bu kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiği konusunda umutlu olduklarını ifade etti. Murillo, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

Suç Örgütü İddiaları

Öte yandan, İngiltere'nin Kolombiya'daki diplomatik misyonlarından bir temsilci, son dönemde Kolombiyalıların İngiltere'ye girişinde rekor bir artış yaşandığını belirtti. Temsilci, Kolombiyalı suç örgütü üyelerinin sahte belgeler kullanarak vize muafiyetini suiistimal ettiğini öne sürdü.

Vize Muafiyeti Dönemi

Kolombiyalılar, Kasım 2022'den bu yana başta İngiltere olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyordu. Ancak, son gelişmeler bu durumun sonlanabileceğini gösteriyor.

Petro'nun Talebi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, G20 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki vize muafiyetinin sürdürülmesi yönünde bir talepte bulunmuştu. Petro, Kolombiya ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı etkileşiminin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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