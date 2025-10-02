Kolombiya, İsrail'in Tüm Diplomatik Heyetini Sınır Dışı Edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ülkedeki tüm diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamanın ayrıntıları

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ülkesindeki tüm İsrailli diplomatların sınır dışı edileceğini bildirdi. Kararın gerekçesi olarak ise İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen saldırı gösterildi.

Cumhurbaşkanı Petro paylaşımında şunları söyledi: 'Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir.'

Gerekçe ve kamuoyu

Petro, ayrıca Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirerek, 'Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz.' değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro bu kararı, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması sonrası aldı. Haberlere göre saldırıda aralarında 2 Kolombiya vatandaşı bulunuyor.