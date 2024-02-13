Kolombiya'nın çetelerle mücadelesi sürüyor: Cezaevlerinde OHAL ilan edildi

Basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Nestor Osuna, "Acil Durum İlanı" kararının nedeninin son zamanlarda hapishane yöneticilerine karşı işlenen şiddet suçları olduğunu açıkladı. Özellikle çok kalabalık olan cezaevlerinde güvenlik güçlerinin müdahale edebileceğini söyleyen Osuna, "Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC ile yaptığımız toplantının ardından 'Acil Durum İlan' etme kararı aldık. Amacımız hapishanelerde gardiyanların güvenliğini sağlamak, gasp ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır." dedi.

Osuna, cezaevlerinde "ani baskın ve arama" yapılacağını ve suçlu olduğu belirlenenlerin başka cezaevlerine gönderileceğini ifade etti. INPEC'in üst seviye yöneticilerinden Jesus Cardenas, 10 Şubat'ta Tulua kasabasında, Valle del Cauca bölgesinde, iki silahlı kişi tarafından saldırıya maruz kalmış ve yaşamını yitirmişti.

Güvenlik güçleri, "La Inmaculada" adlı çete başı ve "Nacho" lakaplı Mauricio Marin Silva'yı yakaladı. Operasyondan sonra çete üyeleri bir trafik polisini katletti, 8 aracı yaktı.