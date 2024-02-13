Bist 100
9.184,63 0%
DOLAR
30,72 0,03%
EURO
33,11 -0,04%
ALTIN
2.001,02 0,3%

Kolombiya'nın çetelerle mücadelesi sürüyor: Cezaevlerinde OHAL ilan edildi

Çetelerle savaşmak için Kolombiya hükümeti, bütün hapishanelerde "olağanüstü hal" ilan ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:08
Kolombiya'nın çetelerle mücadelesi sürüyor: Cezaevlerinde OHAL ilan edildi

Basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Nestor Osuna, "Acil Durum İlanı" kararının nedeninin son zamanlarda hapishane yöneticilerine karşı işlenen şiddet suçları olduğunu açıkladı. Özellikle çok kalabalık olan cezaevlerinde güvenlik güçlerinin müdahale edebileceğini söyleyen Osuna, "Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC ile yaptığımız toplantının ardından 'Acil Durum İlan' etme kararı aldık. Amacımız hapishanelerde gardiyanların güvenliğini sağlamak, gasp ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır." dedi.

Osuna, cezaevlerinde "ani baskın ve arama" yapılacağını ve suçlu olduğu belirlenenlerin başka cezaevlerine gönderileceğini ifade etti. INPEC'in üst seviye yöneticilerinden Jesus Cardenas, 10 Şubat'ta Tulua kasabasında, Valle del Cauca bölgesinde, iki silahlı kişi tarafından saldırıya maruz kalmış ve yaşamını yitirmişti.

Güvenlik güçleri, "La Inmaculada" adlı çete başı ve "Nacho" lakaplı Mauricio Marin Silva'yı yakaladı. Operasyondan sonra çete üyeleri bir trafik polisini katletti, 8 aracı yaktı.

İLGİLİ HABERLER

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek

Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek

Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakımda tedavi altına alındı
2
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
3
FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl hapis cezası
4
Mercek-11 operasyonları ile 74 ilde 1124 gözaltı
5
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var
6
Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi!
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Erdoğan için Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı

Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek