Kolon Kanseri Taramaları Hayat Kurtarıyor — Erken Tanı ve Testler

Liv Hospital Samsun'dan Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, kolon kanseri taramalarının erken tanı, tedavi başarısı ve kullanılan testlerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:51
Kolon Kanseri Taramaları Hayat Kurtarıyor — Erken Tanı ve Testler

Kolon Kanseri Taramaları Hayat Kurtarıyor

Liv Hospital Samsun Gastroenteroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, kolon kanserinin dünyada en sık görülen ve ölümcül seyredebilen kanser türleri arasında yer aldığını belirterek, "Kolon kanseri genellikle uzun süre belirti vermeden ilerler. Ancak erken evrede tanı konulduğunda tedavi şansı oldukça yüksektir. Bu nedenle tarama programları hayat kurtarıcıdır." dedi.

Erken tanı tedavide başarı şansını artırıyor

Uzm. Dr. Ecemiş, kolon kanserine yol açabilen poliplerin tarama testleri sayesinde erken dönemde tespit edilebildiğine dikkat çekti. "Tarama sırasında tespit edilen poliplerin çıkarılması, kolon kanseri gelişme riskini büyük ölçüde azaltır. Erken tanı hem hastanın yaşam süresini uzatır, hem de yaşam kalitesini artırır." ifadelerini kullandı.

Kolon kanseri tarama yöntemleri

Gaita Gizli Kan Testi (GGK): Dışkıda gözle görülmeyen kanı tespit ederek polip ve erken evre kanserlerin saptanmasına yardımcı olur.

Fekal İmmünokimyasal Test (FIT): GGK testine benzer ancak daha hassas bir yöntemdir.

Kolonoskopi: Kalın bağırsağın tamamını görüntüleme imkânı sunan, poliplerin aynı seansta çıkarılabildiği en güvenilir tarama yöntemidir.

Sigmoidoskopi: Kalın bağırsağın alt bölümünü incelemek amacıyla uygulanır.

DNA Tabanlı Dışkı Testleri: Dışkıda kolon kanserine işaret edebilecek genetik değişiklikleri tespit etmeye yönelik testlerdir.

Kimler tarama yaptırmalı?

Uzm. Dr. Ecemiş, kolon kanseri taramalarının genellikle 45-50 yaşından itibaren önerildiğini belirtti. "Aile öyküsünde kolon kanseri bulunanlar, inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar ve genetik yatkınlığı bulunan bireyler taramalara daha erken yaşta başlamalıdır." şeklinde konuştu.

Düzenli tarama hayati önem taşıyor

Uzm. Dr. Ecemiş, belirtiler ortaya çıkmadan önce düzenli tarama yaptırmanın hastalığın erken evrede tespiti için kritik olduğunu vurguladı: "Yaşa ve risk faktörlerine göre düzenli tarama yaptırmak, kolon kanserine bağlı ölümleri azaltan en etkili yöntemdir. Erken tanı, tedavide başarıyı belirleyen en önemli faktördür." Taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

