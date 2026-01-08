Kütahya'da 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Ödülleri Verildi
Kütahya'da düzenlenen 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni yoğun katılımla yapıldı.
Tören ve Katılımcılar
Program, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Verem Savaş Derneği Başkanlığı iş birliğinde düzenlendi. Törene Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, kurum yöneticileri, Verem Savaş Derneği yönetim kurulu üyeleri, ödül alan öğrenciler ve aileleri katıldı.
İlkokullar Arası Resim Yarışması
1. Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu - Nihan İsra Çekmez
2. Yunus Emre İlkokulu - Meral Ceyda Çelik
3. Altıntaş Zafer İlkokulu - Elif Erva Ilık
Ortaokullar Düzeyinde Şiir Yarışması
1. Hisarcık Şehitler Ortaokulu - Sude Tunç
2. Dumlupınar Ortaokulu - Miray Akkoç
3. Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu - Ümran Ayabakan
Liseler Arası Kompozisyon Yarışması
1. Kılıçarslan Anadolu Lisesi - Zeynep Öncü
2. Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Veysel Efe Ekmekçioğlu
3. Nafi Güral Fen Lisesi - İpek Çakıroğlu
Tören, veremle mücadele bilincinin artırılması ve gençlerin sanat yoluyla farkındalık yaratmalarını teşvik etme amacıyla düzenlenen yarışmaların başarılı öğrencilerine ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.
KÜTAHYA'DA '79. VEREM EĞİTİMİ VE FARKINDALIK HAFTASI ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU