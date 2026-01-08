Prof. Dr. Akbaba: Güneş Kremi Kışın da Şart

Prof. Dr. Muhsin Akbaba uyarıyor: UV ışınları kışın da cildi etkiler; mineral filtreli, parfümsüz ve alkolsüz güneş kremi ile düzenli nemlendirici şart.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:44
Prof. Dr. Akbaba: Güneş Kremi Kışın da Şart

Prof. Dr. Akbaba: "Güneş kremi sadece yazın değil, kışın da şart"

Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, güneş kremi kullanımının yalnızca yazla sınırlı tutulmasının büyük bir yanılgı olduğunu vurguladı. "Cilde zarar veren ultraviyole ışınları kışın da vardır. Bulutlu havada, hatta camdan bile geçerek cilde ulaşır" dedi.

Kar, yansıtma ve kış sporları

Soğuk ve rüzgarlı havaların cilt bariyerini zayıflattığını belirten Prof. Dr. Akbaba, bunun cildin kurumasına ve hassaslaşmasına yol açtığını aktardı. Kar, ultraviyole ışınlarını yaklaşık yüzde 80 oranında yansıtıyor; bu nedenle kış sporları yapanlar için risk artıyor.

Kimler daha risk altında ve güneş kremi önerisi

Gül hastalığı (rozasea) ve hassas cilde sahip kişilerin kışın da güneşin mikro hasarlar yapabileceğine dikkat çekti. "Kışın mineral filtresi (çinko oksit, titanyum dioksit) olan, parfümsüz, alkol içermeyen geniş spektrumlu güneş kremleri kullanılmalı. Sabah nemlendirici uygulandıktan sonra, dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmeli. 3-4 saatte bir güneş kremi yenilenmelidir" diye konuştu.

Nemlendirmenin önemi

Prof. Dr. Akbaba, cildi nemli tutmanın yalnızca kuruluğu gidermek için değil, cildin koruyucu bariyerini ayakta tutmak için şart olduğuna işaret etti. "Cildi nemli tutmak kuruluk için değil, cildin koruyucu bariyerini ayakta tutmak için şarttır. Soğuk havada yağ bezleri daha az çalışır. Cilt yüzeyindeki su hızla buharlaşır. Ciltte gerginlik, pullanma ve çatlama olur. Nemlendiriciler ise ciltte su kaybını önler" ifadelerini kullandı.

Rüzgar, kapalı ortam ve cilt hastalıkları

Rüzgar ve kapalı ortamlardaki kuru havanın cildi bozduğunu belirten Akbaba, ısıtma ve klima sistemlerinin ortam nemini düşürerek cilt savunmasını zayıflattığını söyledi. "Rüzgar cilt bariyerini bozar. Kalorifer, klima ortamın nemini düşürerek cildin savunmasını zayıflatır. Bariyer bozulursa ciltte kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi artar, rozasea, egzama, seboreik dermatit, intertrigo gibi hastalıklar alevlenebilir. Nemlendirici kullanmak hem tedavilerin etkinliğini artırır hem de ilaçlara bağlı tahrişin önüne geçer" dedi.

Nemlendirici seçimi ve kullanım sıklığı

Yoğun kıvamlı, parfümsüz ve alkol içermeyen nemlendiricilerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbaba, "Nemlendiriciler duştan hemen sonra ve günde en az 2 kez kullanılmalıdır. Yüz, el ve vücut için ayrı nemlendiriciler kullanılabilir" uyarısında bulundu.

PROF. DR. MUHSİN AKBABA "GÜNEŞ KREMİ SADECE YAZIN DEĞİL, KIŞIN DA ŞART"

PROF. DR. MUHSİN AKBABA "GÜNEŞ KREMİ SADECE YAZIN DEĞİL, KIŞIN DA ŞART"

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi Zabıta Memuru Alımı: Mülakatlar Tamamlandı
2
Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı — Karabük'te 2 Metre Kar
3
Düzce'nin Beyaz Balı: Kristalize Bal Hem Lezzet Hem Şifa
4
Bilkent Şehir Hastanesi'nden Dijital Dönüşüm ve 2026 Hedefleri
5
Prof. Dr. Akbaba: Güneş Kremi Kışın da Şart
6
Kütahya'da 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Ödülleri Verildi
7
Esenler'de 'Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi' Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları