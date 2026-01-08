Prof. Dr. Akbaba: Güneş Kremi Kışın da Şart

Prof. Dr. Akbaba: "Güneş kremi sadece yazın değil, kışın da şart"

Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, güneş kremi kullanımının yalnızca yazla sınırlı tutulmasının büyük bir yanılgı olduğunu vurguladı. "Cilde zarar veren ultraviyole ışınları kışın da vardır. Bulutlu havada, hatta camdan bile geçerek cilde ulaşır" dedi.

Kar, yansıtma ve kış sporları

Soğuk ve rüzgarlı havaların cilt bariyerini zayıflattığını belirten Prof. Dr. Akbaba, bunun cildin kurumasına ve hassaslaşmasına yol açtığını aktardı. Kar, ultraviyole ışınlarını yaklaşık yüzde 80 oranında yansıtıyor; bu nedenle kış sporları yapanlar için risk artıyor.

Kimler daha risk altında ve güneş kremi önerisi

Gül hastalığı (rozasea) ve hassas cilde sahip kişilerin kışın da güneşin mikro hasarlar yapabileceğine dikkat çekti. "Kışın mineral filtresi (çinko oksit, titanyum dioksit) olan, parfümsüz, alkol içermeyen geniş spektrumlu güneş kremleri kullanılmalı. Sabah nemlendirici uygulandıktan sonra, dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmeli. 3-4 saatte bir güneş kremi yenilenmelidir" diye konuştu.

Nemlendirmenin önemi

Prof. Dr. Akbaba, cildi nemli tutmanın yalnızca kuruluğu gidermek için değil, cildin koruyucu bariyerini ayakta tutmak için şart olduğuna işaret etti. "Cildi nemli tutmak kuruluk için değil, cildin koruyucu bariyerini ayakta tutmak için şarttır. Soğuk havada yağ bezleri daha az çalışır. Cilt yüzeyindeki su hızla buharlaşır. Ciltte gerginlik, pullanma ve çatlama olur. Nemlendiriciler ise ciltte su kaybını önler" ifadelerini kullandı.

Rüzgar, kapalı ortam ve cilt hastalıkları

Rüzgar ve kapalı ortamlardaki kuru havanın cildi bozduğunu belirten Akbaba, ısıtma ve klima sistemlerinin ortam nemini düşürerek cilt savunmasını zayıflattığını söyledi. "Rüzgar cilt bariyerini bozar. Kalorifer, klima ortamın nemini düşürerek cildin savunmasını zayıflatır. Bariyer bozulursa ciltte kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi artar, rozasea, egzama, seboreik dermatit, intertrigo gibi hastalıklar alevlenebilir. Nemlendirici kullanmak hem tedavilerin etkinliğini artırır hem de ilaçlara bağlı tahrişin önüne geçer" dedi.

Nemlendirici seçimi ve kullanım sıklığı

Yoğun kıvamlı, parfümsüz ve alkol içermeyen nemlendiricilerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbaba, "Nemlendiriciler duştan hemen sonra ve günde en az 2 kez kullanılmalıdır. Yüz, el ve vücut için ayrı nemlendiriciler kullanılabilir" uyarısında bulundu.

