Nazilli Belediyesi Zabıta Memuru Alımı: Mülakatlar Tamamlandı

Nazilli Belediyesi'nin zabıta memuru alımında sözlü ve fiziki mülakatlar tamamlandı; 641 başvurudan 39 aday katıldı, 8 kadro için sonuçlar yakında açıklanacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:39
Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen zabıta memuru alımı kapsamında sözlü ve fiziki mülakatlar tamamlandı. Toplam 641 adayın başvurduğu süreçte, şartları sağlayan 39 kişi sözlü ve fiziki mülakatlara katılmaya hak kazandı. Alım yapılacak 8 kadro için sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Mülakat süreçleri

Sözlü mülakatlar, Belediye Başkanlığı makamında oluşturulan sınav kurulu huzurunda gerçekleştirildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in bizzat katıldığı mülakatlar, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği video kaydı altına alındı.

Fiziki yeterlilik mülakatları ise Esat Ergüler Spor Tesisleri'nde yapıldı. Adayların fiziki kondisyonları uygulamalı sınavlarla ölçüldü.

Değerlendirme ve puanlama

Sınav değerlendirmesinde; sözlü sınavın %50'si ile uygulamalı sınavın %50'si alınarak sınav puanı hesaplandı. Sınav kurulu üyelerinin verdiği puanlar ayrı ayrı tutanak altına alındı. Adayların başarılı sayılabilmesi için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şartı arandı.

Atamaya esas başarı puanı; sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve detaylar www.nazilli.bel.tr adresinden ilan edilecek. Başarı puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

İlan ve atama

En yüksek başarı puanından başlanarak kadro sayısı kadar asil ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek. Asil ve yedek listeler belediyenin internet sitesinden duyurulacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılacak.

Başkanın değerlendirmesi

Sürecin tamamen şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyede yapılan işçi ve memur alımlarının Türkiye'ye örnek nitelikte olduğunu belirterek, "Herhangi bir ayrım gözetmeden, yalnızca adayların başarılarını esas alarak değerlendirme yaptık. Bu sürecin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Memur alımlarımıza yoğun bir katılım gösteren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Her biri pırıl pırıl, aydınlık gençlerdi" dedi.

