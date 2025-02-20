Komadan Çıkan Belgin Büyükşahin, 6 Yılda 55 Madalya Kazandı!

Belgin Büyükşahin'in Mücadele Dolu Hikayesi

Konya'da beyin tümörü nedeniyle bir yıl boyunca komada kalan ve "bir daha ayağa kalkamaz" denilen 48 yaşındaki Belgin Büyükşahin, azmi ve spor sevgisi sayesinde hayata döndü. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak 6 yılda 55 madalya ve kupa kazanmayı başardı.

Yeniden Hayata Tutunma Süreci

Çocukluğundan itibaren sporun içinde olan teknoloji tasarım öğretmeni Büyükşahin, 2017 yılında bayılınca hastaneye kaldırılınca beyninde tümör tespit edildi. Bir yıl boyunca komada kalan Büyükşahin, iki büyük ameliyat geçirdi.

6 Nisan 2018 tarihinde gözlerini açan Büyükşahin, spor sevgisiyle yeniden hayata tutundu. Malulen emekli olduktan sonra spora geri dönen Büyükşahin, yarı maraton ve salon atletizm şampiyonalarına katılmaya başladı.

Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Büyükşahin, elde ettiği başarılarla milli sporcu unvanını kazandı ve toplamda 55 madalya ve kupa ile uluslararası yarışmalarda başarı gösterdi. Hırvatistan'da yapılacak Masterler Balkan Pist Şampiyonası ve 2026'daki Güney Kore Seul Dünya Masterler Yarı Maraton Şampiyonası'na hazırlanmaktadır.

Doktorların Mucizeleri

Hastalık sürecinde "Bir daha ayağa kalkamaz" denilmesine rağmen asla pes etmeyen Büyükşahin, çevresini de azmiyle şaşırttı. "Doktorlar, hayata tekrar dönmeme mucize" diyor. Spor altyapısının sağlam olması, ona yeniden hayata tutunma gücü sağladı.

Asla Vazgeçmemek Gerektiğini Kanıtladı

Büyükşahin, kilolu olduğu dönemlerde çeşitli eleştirilerle karşılaşmasına rağmen, kendine olan inancını kaybetmedi. İlk yarışlarda elde ettiği derecelerle özgüvenini artırdı ve 2020'de Sırbistan'da 1500 metrede Balkan şampiyonu oldu. 2023'teki Avrupa Masterler Pist Şampiyonasındaki başarısıyla 2024'te İsveç'te dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Şimdilerde kendisine hedefler koyarak sıkı bir antrenman ile yarışmalara hazırlanıyor. Belgin Büyükşahin'in hikayesi, azim ve inancın nelere kadir olabileceğini gösteriyor.

Konya'da beyin tümörü rahatsızlığının ardından motivasyonunu yüksek tutarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan 48 yaşındaki milli master atlet Belgin Büyükşahin, 6 yılda 55 madalya ve kupa kazandı.

Konya'da beyin tümörü rahatsızlığının ardından motivasyonunu yüksek tutarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan 48 yaşındaki milli master atlet Belgin Büyükşahin, 6 yılda 55 madalya ve kupa kazandı.