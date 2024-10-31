Kong-rey Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 8.600 Kişi Tahliye Edildi

Kong-rey Tayfunu'nun Etkileri

Tayvan'ı etkileyen Kong-rey Tayfunu, adada sel, heyelan ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle 8.600 kişinin tahliye edilmesine sebep oldu. Tayvan Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC) tarafından verilen bilgiye göre, 1321 kişi 71 acil durum barınağına yerleştirildi.

Tahliye Çalışmalarının Ayak Sesleri

Yeni Taipei, Tainan ve Kaohsiung şehirleri ile Hsinchu, Nantou, Pingtung, Yilan, Hualien ve Taitung illerinde tahliye süreçleri devam ederken, Tayfun nedeniyle 27 kişi yaralandı, ancak herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Elektrik Kesintisi ve Altyapı Hasarları

Şiddetli rüzgar ve yağışlar sonucu ada genelinde 153 bin hanenin elektriği kesildi. Taiwan Power elektrik şirketinin açıklamasına göre, 63.500 haneye hala elektrik verilemiyor. Taitung ve Hualien illeri en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Ulaşımda Aksamalar

Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edilirken, Taiwan Railway demir yolu şirketi, doğu, batı ve güney hatlarındaki tren seferlerini durdurdu. Ayrıca, Tayvan'ın idari merkezi Taipei'de okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Tayfun Hakkında Genel Bilgiler

Merkezi Meteoroloji İdaresi, etkisini sürdüren Kong-rey Tayfunu'nun Taitung ilinin 50 kilometre açığında kuzey-kuzeybatı yönünde ilerlediğini bildirdi. Tayfun, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun konumunda.

Çin anakarasında, Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle feribot seferleri ve kıyı bölgelerindeki inşaat faaliyetleri durduruldu. Yerel yönetimler, nehirlerde su seviyesinin artması beklenirken sel koruma önlemlerini artırmaya yönlendirildi.