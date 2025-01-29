Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Sonrası Çok Sayıda Kişi BM Tesislerine Sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tansiyon Yükseliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki İstikrar Misyonu (MONUSCO), ülkede isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmaların ardından silahlarını bırakan yetkililer de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin BM tesislerine sığındığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Kongo Gelişmeleri Ele Alındı

BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri video konferans aracılığıyla değerlendirdi. MONUSCO Koruma ve Operasyonlardan Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı Vivian van de Perre, KDC'nin doğusunda 23 Mart Hareketi (M23) ile süren çatışmaların sonrasında insanların Goma'da aşırı kalabalık merkezlere sığındığını açıkladı.

MONUSCO'nun Kapasitesi Yetersiz

De Perre, çok sayıda kişiye ev sahipliği yapacak kapasitenin sınırlı olduğunu ve BM tesislerinin güvenli olmadığını belirtti. Gönüllü olarak, terk edilmiş silahların uluslararası standartlara göre depolandığını ve bu silahların çatışan tarafların eline geçmemesi için somut adımlar atıldığını ifade etti.

İnsani Durumun Kötüleşmesi

Goma'nın su, elektrik ve tıbbi hizmet altyapısının mevcut duruma başa çıkmakta zorlandığını belirten de Perre, insani durumun giderek kötüleştiğini vurguladı. M23'ün siviller üzerindeki etkisinin devam ettiğini ve BM insani yardım operasyonlarının bazılarını askıya almak zorunda kaldığını kaydetti.

Siyasi Diyaloğun Önemi

Sivillerin acılarına dindirmek ve yaşam kurtarıcı yardımlar sağlamak için adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken de Perre, askeri operasyonların bu ihtilafa çözüm sunamayacağını söyledi. Tüm taraflara siyasi diyaloğa dönme çağrısında bulunan de Perre, Luanda Süreci'ne dönüş ile savaş riskinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Savaş Suçları ve Şiddetin Durması

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyma zorunluluğuna dikkat çeken de Perre, BM barış gücüne yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti. Goma ve çevresindeki acıların "tahayyül edilemeyecek" düzeyde olduğunu söyleyen de Perre, acilen şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

MONUSCO'nun Rolü

MONUSCO'nun kriz sürecinde önemli bir rol oynamaya devam ettiğini ve korunma arayışında olanlar için umut ışığı teşkil ettiğini belirten de Perre, tüm tarafları sivilleri koruma, insani koridorlar açma ve sürdürülebilir barış için çaba gösterme konusunda uyardı.