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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Protestolar Sürüyor: Büyükelçilikler Ateşe Verildi

KDC'nin Kinşasa kentinde M23 karşıtı gösterilerde büyükelçilikler ateşe verildi, alışveriş merkezleri yağmalandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:17
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Protestolar Sürüyor: Büyükelçilikler Ateşe Verildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Protestolar Tırmanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) ve Ruanda karşıtı protestolar sürmektedir. Gösteriler sırasında, Ruanda, Fransa, Belçika ve Kenya büyükelçiliklerinin ateşe verildiği bildirilmektedir.

Gösterilerin Sebepleri ve Yapılan Eylemler

Kinşasa'nın çeşitli bölgelerinde bir araya gelen kalabalık gruplar, M23 ve isyancılara destek verdiği öne sürülen Ruanda'ya karşı tepkilerini göstermektedir. Protestocuların, büyükelçiliklere ve bazı alışveriş merkezlerine saldırdığı belirtiliyor. Güvenlik güçleri, olayların daha da büyümemesi için geniş çaplı önlemler almak durumunda kalmıştır.

KDC'deki Çatışmaların Ardındaki Gerçekler

KDC'nin doğusunda, M23 ile hükümet güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda, yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden olmuştur. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış ve bu şehirdeki elektrik ile su sistemine zarar vermiştir.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda’yı M23’e destek vermekle suçlamasına rağmen, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddetmiştir. M23, 23 Mart 2009 tarihinde Kongo’nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla yapılan barış anlaşmasının ihlali sonucu ortaya çıkmıştır ve isyancı grup büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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