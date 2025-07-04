Konstantinos Argiros'un İstanbul Konseri Biletleri Tükendi!

Yunan Sanatçı Konstantinos Argiros’un İlk İstanbul Konseri Kapalı Gişeye Gitti

Yunanistan’ın önde gelen sanatçılarından Konstantinos Argiros’un İstanbul’daki ilk konserinin biletleri tükendi. Müzik listelerinde önemli başarılara imza atan Argiros, dünya genelinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlesine ulaşıyor.

Sanatçı, Türkiye'deki ilk performansını 9 Temmuz tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirecek. Konser, Sinkron Yönetim Danışmanlığı tarafından "First Time in Türkiye" sloganıyla duyurulurken, Özel Zapyon Rum Okulu’nun 150. yılı anısına düzenleniyor. Elde edilecek gelirin tamamı okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

Konstantinos Argiros Kimdir?

Atina'da 1986 yılında doğan Konstantinos Argiros, genç yaşlarda müzikle tanıştı ve piyano, gitar ile bouzouki gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrendi. Üniversite eğitimine müzikoloji ve tıbbi radyoloji alanlarında devam eden Argiros, müziğe olan tutkusunu 2008 yılında profesyonel bir kariyere dönüştürerek sahne hayatına adım attı.

İlk albümü "Osa Niotho" (Hissettiklerim) ile dikkat çeken sanatçı, "Ela Pio Konta", "Ti Na To Kano", "Ksimeromata", "Athina Mou" ve "Pagos" adlı eserleriyle Yunanistan’ın müzik listelerinde uzun süre zirveye yerleşti. 2018 yılında yayımladığı "To Kati Parapano" albümü ise dört platin plak ile ödüllendirildi.

Argiros, kariyeri boyunca sadece Yunanistan’da değil, Londra, Paris, Düsseldorf, New York, Melbourne, Dubai ve Johannesburg gibi birçok şehirde de sahne alarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl uluslararası müzik arenasında daha aktif bir rol almayı hedefleyerek konser programını genişleten Argiros, İstanbul konserini bu hedef doğrultusunda önemli bir durak olarak belirledi. Ayrıca, yakın zamanda dünyaca ünlü müzik grubu Gipsy King ile düet yapma heyecanını da yaşadı.

Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından Konstantinos Argiros'un İstanbul konserinin biletleri tükendi. Yunanistan'da müzik listelerinde başarı yakalayan ve dünyanın birçok yerinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlelerine ulaşan Argiros, Türkiye'de ilk kez 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.