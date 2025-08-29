DOLAR
Konya Akşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:00
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Saim İ. idaresindeki 42 ATR 033 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'nde Halil A. yönetimindeki 42 ACL 198 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Arife K. ve Yetgin Ekrem E. yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

