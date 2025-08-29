Konya Akşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Saim İ. idaresindeki 42 ATR 033 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'nde Halil A. yönetimindeki 42 ACL 198 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Arife K. ve Yetgin Ekrem E. yaralandı.
Müdahale ve Son Durum
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.