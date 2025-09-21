Konya Akşehir'de Orman Yangını Söndürüldü

Güncelleme: Yangının söndürüldüğü bilgisi yetkililerce eklendi.

Yangının çıkışı ve müdahale

Konya'nın Akşehir ilçesi Savaş Mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla olay yerine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladı.

Müdahil birimler ve son durum

Yangına Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

