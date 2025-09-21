Konya Akşehir'de Orman Yangını Söndürüldü

Konya'nın Akşehir ilçesi Savaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Konya Büyükşehir, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:33
Güncelleme: Yangının söndürüldüğü bilgisi yetkililerce eklendi.

Yangının çıkışı ve müdahale

Konya'nın Akşehir ilçesi Savaş Mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla olay yerine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladı.

Müdahil birimler ve son durum

Yangına Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

