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Konya'da 11 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Akşehir'de 11 kilogram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:37
Konya'da 11 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, valizinde 11 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı.

M.Ç. Üzerinde Yürütülen Operasyon

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ç.'nin ilçeye uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldı. Bunun üzerine detaylı bir çalışma başlatıldı.

Yakalama Anı

Yapılan takip sonucu, M.Ç.'nin kullandığı otomobil, D-300 kara yolu üzerinde durduruldu. Gözaltına alınan zanlının valizinde toplam 11 kilogram esrar olduğu belirlendi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyet güçleri tarafından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, Akşehir'de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha göstermiş oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

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