Konya'da 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu

Konya'da 25.05.2025 Tarihinde Nikah Heyecanı

Konya'da, 25 Mayıs 2025 tarihi, çiftler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu özel gün için nikah dairelerine akın eden birçok çift, unutulmaz bir anı yaşamak adına bu tarihi tercih etti.

Büyük Yoğunluk

Konya'nın merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, 25.05.2025 tarihinde toplamda 158 çiftin nikahı kıyıldı. Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda gerçekleştirilen nikah törenlerinde, çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Heyecanlarını Paylaştılar

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde nikah kıyan Buse Selvi ve Osman Nuri Koçak çifti, bu özel günde mutluluğa imza atmanın heyecanını yaşadı. Osman Nuri Koçak, "25.05.2025 özel bir tarih. Biz de bugünü hiç unutmamak adına bu tarihi seçtik. Mutluyuz, huzurluyuz" şeklinde duygularını ifade etti.

Aylar öncesinden bu tarihe randevu alan Özge Ayten Kendirci ve Muhammet Ali Karaöz çifti de mutluluklarını AA muhabirine şöyle aktardı: "Mutluyuz, bugünü özellikle ayarladık. Randevu almak için epey uğraştık. Özel bir tarih olsun istedik."

Çiftlerin Dağılımı

Merkez Meram ilçesinde 52, Selçuklu ilçesinde 78, Karatay ilçesinde ise 28 çift, bu özel tarihte mutluluğa "Evet" diyerek yeni bir hayata adım attı.

Konya'da çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Konya'da çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.