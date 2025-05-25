DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.161.554,04 1,39%

Konya'da 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu

Konya'da 25 Mayıs 2025 tarihi, nikah dairelerinde yoğunluk yaratırken, 158 çift bu anlamlı günde evlendi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:42
Konya'da 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu

Konya'da 25.05.2025 Tarihinde Nikah Heyecanı

Konya'da, 25 Mayıs 2025 tarihi, çiftler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu özel gün için nikah dairelerine akın eden birçok çift, unutulmaz bir anı yaşamak adına bu tarihi tercih etti.

Büyük Yoğunluk

Konya'nın merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, 25.05.2025 tarihinde toplamda 158 çiftin nikahı kıyıldı. Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda gerçekleştirilen nikah törenlerinde, çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Heyecanlarını Paylaştılar

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde nikah kıyan Buse Selvi ve Osman Nuri Koçak çifti, bu özel günde mutluluğa imza atmanın heyecanını yaşadı. Osman Nuri Koçak, "25.05.2025 özel bir tarih. Biz de bugünü hiç unutmamak adına bu tarihi seçtik. Mutluyuz, huzurluyuz" şeklinde duygularını ifade etti.

Aylar öncesinden bu tarihe randevu alan Özge Ayten Kendirci ve Muhammet Ali Karaöz çifti de mutluluklarını AA muhabirine şöyle aktardı: "Mutluyuz, bugünü özellikle ayarladık. Randevu almak için epey uğraştık. Özel bir tarih olsun istedik."

Çiftlerin Dağılımı

Merkez Meram ilçesinde 52, Selçuklu ilçesinde 78, Karatay ilçesinde ise 28 çift, bu özel tarihte mutluluğa "Evet" diyerek yeni bir hayata adım attı.

Konya'da çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk...

Konya'da çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Konya'da çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk...

Konya'da çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarı Çiçeklerle Bezenen Keşiş Gölü, Van'ın Doğa Cenneti Olmaya Devam Ediyor
2
Balıkesir'de Zincir Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Teşkilatına Seslendi
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Dünyanın Barışa İhtiyacı Var'
6
Mersin ve Osmaniye'de 25.05.2025'te Evlenecek Çiftlere Büyük İlgi
7
İstanbul Nikah Salonlarında 25.05.2025 Yoğunluğu

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!