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Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum rapor edilmedi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:06
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Konya'nın Kulu İlçesinde 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde, saat 15:46'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü, Kulu ilçesi olarak kaydedilirken, bu sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Derinlik ve Son Durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, depremin derinliği 18,73 kilometre olarak belirlendi. Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirtmiş ve saha çalışmalarının devam ettiğini ifade etmiştir.

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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