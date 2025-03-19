Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:52
Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Konya'nın Karatay ilçesinde, Şemsitebrizi Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın çatısında meydana geldi.

Olayın hemen ardından, durum yetkililere bildirildi ve bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili olarak, yerel halkın güvenliği için bölgedeki önlemler artırıldı. Yangının tehlikeli bir boyut almaması adına tüm gerekli adımlar atılmakta.

Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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