Konya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölüm

Konya'nın Yunak ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavga büyük bir üzüntü yarattı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kuzören Mahallesi Ayamlar Yaylası mevkisinde, Paşa Ç. (60) ile kardeşi ve yeğeni arasında bir arası anlaşmazlığı nedeniyle tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Ç., İsmail Ç. (53) ve oğlu Ömer Osman Ç.'yi (25) silah ile vurdu.

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen baba ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Paşa Ç., olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yaklaşık 3,5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.