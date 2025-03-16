Konya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölüm

Konya'nın Yunak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 22:23
Konya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölüm

Konya'nın Yunak ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavga büyük bir üzüntü yarattı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kuzören Mahallesi Ayamlar Yaylası mevkisinde, Paşa Ç. (60) ile kardeşi ve yeğeni arasında bir arası anlaşmazlığı nedeniyle tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Ç., İsmail Ç. (53) ve oğlu Ömer Osman Ç.'yi (25) silah ile vurdu.

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen baba ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Paşa Ç., olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yaklaşık 3,5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

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