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Konya'da Akran Zorbalığıyla Mücadele İçin İşbirliği Yapıldı

Konya'da, akran zorbalığı ile mücadele için eğitim camiası bir araya geldi. Projeye özel eğitimler 30 Mayıs'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:39
Konya'da Akran Zorbalığıyla Mücadele İçin İşbirliği Yapıldı

Konya'da Akran Zorbalığıyla Mücadele İçin Toplantı Düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Akran Zorbalığına Karşı Mücadele: Bütünsel Yaklaşımla Öğretmen Eğitimi" projesinin açılış programı, Kapsül Teknoloji Platformu'nda gerçekleştirildi.

Proje kapsamındaki eğitime katılan öğretmenlere hitap eden Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, akran zorbalığını son dönemde acil çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak tanımladı. Tekkalan, projeye destek veren eğitimcilere, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne teşekkür ederek, “Akran zorbalığı ile mücadele için başlangıç olarak böyle bir proje ile yola çıkıyoruz.” ifadesini kullandı.

Tekkalan, projeyi daha geniş öğretmen kitlesine ulaştıracak farklı programlarla genişletmeyi planladıklarının altını çizdi ve projeden çıkacak sonuçların kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti. “Alanında uzman akademisyenlerimiz ve öğretmenlerimiz eğitimler verecek,” dedi.

Üniversitenin Destekleri ve Önemi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, akran zorbalığıyla mücadeledeki önemine dikkat çekerek, üniversite olarak çocuk ve gençler için gerçekleştirilen projelerde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Biçer, “Çocuklukta yaşanan evrelerin insanların davranış kalıplarını belirlemede büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum.” diyerek, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerin akran zorbalığını önlemedeki rolüne vurgu yaptı ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından programın bir parçası olarak öğretmenlere yönelik 30 Mayıs’a kadar sürecek "Akran Zorbalığına Karşı Mücadele" eğitimi başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Akran Zorbalığına Karşı Mücadele: Bütünsel Yaklaşımla Öğretmen Eğitimi" projesi için açılış programı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Akran Zorbalığına Karşı Mücadele: Bütünsel Yaklaşımla Öğretmen Eğitimi" projesi için açılış programı düzenlendi.

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