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Konya'da Atlı Polis Birliği Hizmete Girdi

Konya Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliği artırmak için atlı polis birliğini hizmete soktu. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 17:55
Konya'da Atlı Polis Birliği Hizmete Girdi

Konya'da yeni bir güvenlik uygulaması hayata geçti. Kentin cadde ve sokaklarında devriye atan atlı polis birliği, vatandaşların büyük ilgisini topladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan bu birlik, kentin çeşitli noktalarında yürütülen hizmetleriyle dikkat çekiyor. Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla oluşturulan atlı devriye ekipleri, özellikle işlek caddelerde ve meydanlarda görev alıyor.

Mevlana Meydanı gibi önemli lokasyonlarda devriye atan atlı polisler, meraklı vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi, bu etkileyici uygulamayı görerek onlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Atlı polis birliğinin oluşturulması, kent genelindeki asayişin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni uygulama, hem güvenlik önlemlerini artırmayı hem de halk ile polis arasında bir bağ kurmayı hedefliyor.

Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

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