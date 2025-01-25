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Konya'da Çöken Binada Kurtarma Anı: İtfaiye Erinin Muhteşem Çabası

Konya'da çöken binanın enkazında kurtarılan bir kişinin duygusal anları kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:10
Konya'da Çöken Binada Kurtarma Anı: İtfaiye Erinin Muhteşem Çabası

Konya'da Çöken Binanın Enkazından Kurtarılma Anı Görüntülendi

Konya'da, merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 katlı apartman binasının çökmüş enkazında kalan bir kişiye ulaşılma anı dikkat çekti. Kurtarma ekiplerinin gayretleriyle elde edilen bu görüntüler, olayın dramatik boyutunu gözler önüne serdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, çöken binanın enkazında ses duyulmasının ardından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, yaptıkları tünel çalışması sonucunda yaklaşık 5 saatlik yoğun çabanın ardından kurtarılacak kişiye ulaştı.

Duygusal Anlar Görüntülere Yansıdı

İtfaiye personelinin cep telefonuyla kaydettiği kurtarma anında, itfaiye eri konuyla ilgili sevinçle "Tuttum elini." derken, kurtarılan kişinin "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler." ifadeleri yürekleri ısıttı. İtfaiye eri, bu kişinin sağ olduğunu görünce "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." diyerek destek vermeyi ihmal etmedi.

Kurtarılan Kişi Hakkında Bilgiler

Edinilen bilgilere göre, çöken binanın enkazından sağ olarak çıkarılan bu kişi, ilk kurtarılanlar arasında yer aldı. Olayın yaşandığı anlar, Kurtarma ekiplerinin kararlılığı ve özverisi sayesinde umut verici bir şekilde sonuçlandırıldı.

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