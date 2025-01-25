Konya'da Çöken Binanın Enkazından Üçüncü Kişi Sağ Olarak Çıkarıldı

Konya'da Dramatik Kurtarma Operasyonu

Konya'da meydana gelen korkunç bina çökmelerinde, arama kurtarma ekiplerinin üstün çabaları devam ediyor. Çökme olayı sonrası başlayan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 7 saatlik yoğun uğraş sonunda üçüncü bir kişinin daha sağ olarak enkazdan çıkarıldığı bildirildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yetkililer, kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, enkaz altında başka kişilerin olup olmadığına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladılar. Arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları, bu tür felaketlerde hayat kurtarmada büyük önem taşıyor.