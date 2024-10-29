Konya'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Fener Alayı Etkinliği

Konya'da 29 Ekim Kutlamaları

Konya, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Valilik tarafından düzenlenen fener alayı etkinliği, kentin simgelerinden biri olan Kılıçarslan Meydanı'nda başladı.

Vatandaşların Coşkulu Katılımı

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu. Bando takımı eşliğinde marşlar söyleyen kalabalık, ardından Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüyüş yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu anlar, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Vali İbrahim Akın’ın Mesajı

Etkinlikte konuşan Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet'in 101. yılına ulaşmanın gururunu paylaştı ve katılanlara teşekkür etti.

Öne Çıkan İsimler

Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan gibi önemli isimler de katılım gösterdi.

Konya'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Konya'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.