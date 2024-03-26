Konya’da dehşet verici kaza! 4 tır birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde yaşanan kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Sürücüsünün Osman Yiğit (35) olduğu 01 ASV 343 plakalı tır, kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen diğer tır ise kaygan yol nedeniyle duramadı. Hakan Karapınar (49) tarafından sürülen 42 AGK 715 plakalı tır, kırmızı ışıkta beklemekte olan tıra çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan tırlara, sürücü Semih Çapraz (31) tarafından kullanılan 10 AIY 433 plakalı tır çarptı ve sonrasında ise Nedim Kılıç (41) tarafından kullanılmakta olan 16 Y 0358 plakalı bir başka tır da kazaya dahil oldu. Kaza sonrasında ise Nedim Kılıç hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ise yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nedim Kılıç’ın araç içinde sıkışan cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.