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Konya'da Devrilen Otomobildeki Karı-Koca Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilde sürücü Kemal Uğur Aktunç ve eşi Emine Aktunç yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 18:07
Konya'da Devrilen Otomobildeki Karı-Koca Yaralandı

Konya'nın Kulu İlçesinde Kaza

Konya'nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, Ankara-Konya kara yolunun 132. kilometresi Ömeranlı Mahallesi civarında 72 yaşındaki Kemal Uğur Aktunç idaresindeki 34 CTF 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve orta refüje devrildi.

Yaralıların Durumu

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kemal Uğur Aktunç ve eşi Emine Aktunç (70) ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

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