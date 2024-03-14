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Konya'da düşen askeri eğitim uçağı ile ilgili CHP Lideri Özel'den açıklama

Özgür Özel yaptığı açıklamada; Konya'da Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağının düştüğü kazada şehit olan askeri personele Allah'tan rahmet, yaralı personellere acil şifalar diliyorum.' dedi

Yayın Tarihi: 14.03.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:02
Konya'da düşen askeri eğitim uçağı ile ilgili CHP Lideri Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da meydana gelen askeri eğitim uçağı kazası sonrasında şehit olan ve yaralanan askeri personel için taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, kazada hayatını kaybeden personel için Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Özgür Özel'in X platformu hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da Hava Kuvvetlerimize ait askeri eğitim uçağının düştüğü kazada şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yaralı personellerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

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