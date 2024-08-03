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Konya'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Seydişehir'de bir genç, bilgisayar tamiri sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:27
Konya'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da Trajik Elektrik Kazası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan bir elektrik kazası, genç bir bireyin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olay, Hacıseyitali Mahallesi'nde gerçekleşti.

Genç Bilgisayar Tamiri Yaparken Akıma Kapıldı

İsmet Koç (22), evinde bilgisayar kasasını tamir etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Bu durumu fark eden babası Hacı Ali Koç (65) da oğluna yardım etmek isterken akıma kapılarak yaralandı.

İhbar Üzerine Olay Yeri Ekipleri Sevk Edildi

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İsmet Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Baba Hacı Ali Koç'un Durumu İyi

Olaydan etkilenen Hacı Ali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak, babası ve yakınları, gençlerinin ölüm haberini aldıklarında büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi.

Cenaze İşlemleri Başlatıldı

İsmet Koç'un cesedi, otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

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