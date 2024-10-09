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Konya'da Eş Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet

Cihanbeyli'de karısını vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:34
Konya'da Eş Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet

Konya'da Eş Cinayeti Davası Tamamlandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 8 yıllık eşi Zeliha A.'yı silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Hüseyin A. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ceza verdi.

Duruşmaya Katılım

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A. ve maktul Zeliha A.'nın yakınlarının yanı sıra taraf avukatları da katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın son sözünü sorduğunda, Hüseyin A. "Pişmanım" dedi.

Olayın Gelişimi

Olay, 31 Ağustos 2023 tarihinde yaşandı. Cihanbeyli'nin İnsuyu Mahallesi'nde Hüseyin A., eşi Zeliha A.'yı otomobilin önünde bıçaklayıp ardından silah ile öldürdü. Olaydan sonra kendiliğinden polis ekiplerine teslim oldu.

Çocukların Durumu

Sanık Hüseyin A., nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alındı. Çocuklar, maktul Zeliha A.'nın ailesine teslim edildi ve psikolojik destek sağlandı.

Mahkeme, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı ve ceza kesinleşti.

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