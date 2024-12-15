Manisa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, bir kişinin ağır yaralanmasına sebep oldu. Olay, M.B. (22) ile E.A. (20) arasında alacak meselesi yüzünden çıkan husumet sonucu Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde gerçekleşti.

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek büyük bir kargaşaya yol açtı. Bu sırada M.B., silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Yaralı M.B., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.