Türkiye-Romanya Arasında Kardeş Okul Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Romanya Arasında Kardeş Okul Protokolü İmzalandı

Yunus Emre Enstitüsü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Romanya'daki Türkçe eğitim veren okullarla Kardeş Okul protokolleri imzaladı. Bu anlaşma, iki ülke arasında eğitim, kültür ve dil işbirliklerini somut adımlara dönüştürmeyi hedefliyor.

Turizm ve Kültürel Etkileşimi Arttıracak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Daire Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu, imzalanan protokollerin Türkçeyi uluslararası alanda daha görünür bir dil haline getirecek önemli adımlar olduğunu vurguladı. Boylu, Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim köprüsünün, genç nesillerin dil öğrenim surecinin yanı sıra Türkçenin zengin dil varlığını ve tarihini farklı coğrafyalarda tanıtma fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

Kültürel Alanda Ortak Zemin Oluşturulacak

Kültürel etkileşimin yalnızca dil öğrenimiyle sınırlı kalmadığını ifade eden Boylu, sanat, tarih ve geleneklerin karşılıklı paylaşımıyla her iki toplumda da bir kültürel zemin oluşturulacağına inandığını belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Türkoğlu ise, "Tercihim Türkçe Projesi", Türkçenin uluslararası platformda daha güçlü bir şekilde yer bulmasına katkı sağlayacağını ifade ederek işbirliğinin kültürel alışveriş ve proje çalışmalarına kapı açacağını söyledi.

Geleceğe Yatırım: Eğitimde Yeni Bir Dönem

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy da imzalanan protokollerin, iki ülke arasındaki eğitim köprüsünü güçlendirerek öğrencileri geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlayacağını dile getirdi. Romanya Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Vildan Bormambet, Türkçe eğitiminin Romanya'da artan ilgi gördüğünü, bu protokolün iki kültürün birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olacağını açıkladı. Protokolün, Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye'nin kültürünü keşfetme fırsatı sunarak, gelecekte iki ülke arasındaki dostluğu geliştireceğine olan inancı vurgulandı.

İşbirliğinin Geleceği Parlak

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız da yer aldığı törende, bu protokollerin eğitim işbirliğini geleceğe taşımak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Öğrenci ve öğretmen değişim programları, çevrim içi dersler ve ortak projelerle kültürel etkinliklerin hayata geçirileceği ifade edildi. Böylece Türkçe öğrenen öğrenciler, hem dili kullanma fırsatı bulacak hem de Türkiye'nin sosyal, tarihi ve kültürel yapısını daha yakından tanıma imkanı elde edecekler.