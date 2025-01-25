Konya'da Genç, Çökme Anını Kaydedip Komşularını Kurtardı

Konya'da Genç Kahramanlık Örneği

Konya'da yaşayan 21 yaşındaki Muhammed Hasan, oturduğu apartmanın çökme anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek, komşularının hayatını kurtardı. Çökme anında yaşanan panik ve kurtarma çalışmaları, bu olayın ne kadar büyük bir tehlike barındırdığını gözler önüne serdi.

Ailenin Duyarlılığı Hayat Kurtardı

Hasan, ailesiyle birlikte çöken apartmanın zemin katında yaşadığını belirtti. Olay günü hasta olduğu için evde yatarken, annesinin komşuya gittiğini ve babasının namaz kıldığını ifade etti. Duvarlardan gelen çatırtı sesleri üzerine heyecanla dışarı çıkmaya karar verdiklerini söyleyen Hasan, "Dışarı çıkalım" diyerek çevresindeki insanları uyardı.

Çökme Anınızı Sadece Seyretmekle Kalmadı

Dışarı çıktıktan sonra cep telefonuyla anı kaydeden Hasan, "Görüntüyü çektim. Bina bir anda çöktü, o an çökeceğini hiç düşünmemiştim" dedi. Hasan, yaşanan korku dolu anları ve insanların panik içinde dışarı kaçışını kaydetti.

Baba Zeki Hasan'ın Tanıklığı

Hasan'ın babası Zeki Hasan, namaz kıldığı sırada gelen sesleri duyduğunu ve oğlunun uyarısıyla durumu hemen değerlendirerek komşularını uyarmaya başladığını aktardı. "Kapı sıkıştı, açılmıyor veya kapanmıyordu. Herkesi uyardım ve binayı boşalttık" diyerek, olayın kaçınılmaz sonuna yaklaştıklarını vurguladı. Dükkanın camının patladığını ve dışarı çıkmanın 5 dakikasını almadığını belirtti.

Bu olay, tema konusunda önemli bir ders verirken, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal duyarlılığın hayat kurtarıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya'da oturdukları apartmanın çökmesini cep telefonu kamerasıyla kaydeden 21 yaşındaki Muhammed Hasan, enkazda arama kurtarma çalışmalarını izliyor. Hasan, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konya'da oturdukları apartmanın çökmesini cep telefonu kamerasıyla kaydeden 21 yaşındaki Muhammed Hasan, enkazda arama kurtarma çalışmalarını izliyor. Hasan, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.