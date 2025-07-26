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Konya'da Gölden Kurtarılan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Beyşehir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 21:01
Konya'da Gölden Kurtarılan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olayda, gölde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Beyşehir Gölü Karaburun plajında gerçekleştirildi. Ailesiyle birlikte plaja gelen D.H. (9), yasaklı alandan göle girdi. Bu sırada boğulma tehlikesi yaşayan D.H, çevredekiler tarafından hızlıca sudan çıkarıldı.

Kalbi duran çocuğa ilk müdahaleyi, bölgede görev yapan bir yoğun bakım ünitesi hemşiresi gerçekleştirdi. Ardından D.H, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından, çevredeki güvenlik önlemleri ve yasaklı alanların denetimleri artırılması planlanıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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