DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Konya'da Jandarma 586 Tabanca Namlusu Ele Geçirdi

Beyşehir'de 12 Aralık 2025'te durdurulan araçta çuval içinde 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi; şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:15
Konya'da Jandarma 586 Tabanca Namlusu Ele Geçirdi

Konya'da Jandarma 586 Tabanca Namlusu Ele Geçirdi

Operasyon ve ele geçirilen materyaller

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Beyşehir ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları doğrultusunda, 12 Aralık 2025 tarihinde bir yol kontrol noktasında şüpheli bir şahıs durduruldu. Şahsın aracındaki kontrolde, çuval içerisinde söz konusu namlular bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve işlemler başlatıldı. Şüpheli şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA ÇUVAL İÇERİSİNDE 586 ADET YİV VE SET BULUNMAYAN TABANCA NAMLUSU ELE...

BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA ÇUVAL İÇERİSİNDE 586 ADET YİV VE SET BULUNMAYAN TABANCA NAMLUSU ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
3
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı
4
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
5
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
6
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
7
Kayseri KAYMEK ile Türkçeyi Dünyaya Taşıyor

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor