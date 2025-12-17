Konya'da Jandarma 586 Tabanca Namlusu Ele Geçirdi

Operasyon ve ele geçirilen materyaller

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Beyşehir ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları doğrultusunda, 12 Aralık 2025 tarihinde bir yol kontrol noktasında şüpheli bir şahıs durduruldu. Şahsın aracındaki kontrolde, çuval içerisinde söz konusu namlular bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve işlemler başlatıldı. Şüpheli şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

