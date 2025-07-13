Konya'da Kamu Binalarına Türk Bayrakları Asıldı

Konya'da, 'Terörsüz Türkiye' kampanyasına destek vermek amacıyla kamu binaları ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı. Bu hareket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasından ilham alarak gerçekleştirildi.

Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, 'Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır.''Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli.'

Kentte, kamu binalarının yanı sıra AK Parti il ve ilçe başkanlıkları da Türk bayrakları ile donatıldı. Yerel halk, bu ulusal harekete katkıda bulunmaktan memnuniyet duydu.

Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.