DOLAR
40,18 -0,08%
EURO
46,87 0,34%
ALTIN
4.352,38 -0,37%
BITCOIN
4.770.039,47 0,36%

Konya'da Kamu Binalarına Türk Bayrakları Asıldı

Konya'da 'Terörsüz Türkiye' için kamu binaları ve caddelere Türk bayrakları asıldı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 19:30
Konya'da Kamu Binalarına Türk Bayrakları Asıldı

Konya'da, 'Terörsüz Türkiye' kampanyasına destek vermek amacıyla kamu binaları ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı. Bu hareket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasından ilham alarak gerçekleştirildi.

Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, 'Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır.''Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli.'

Kentte, kamu binalarının yanı sıra AK Parti il ve ilçe başkanlıkları da Türk bayrakları ile donatıldı. Yerel halk, bu ulusal harekete katkıda bulunmaktan memnuniyet duydu.

Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları...

Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları...

Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi
3
Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
4
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi
6
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!