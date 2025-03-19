Konya'da Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı

Konya'da Kar Yağışı Dikkat Çekti

Konya, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile mücadele ediyor. Şehir genelinde özellikle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Araç Geçişleri Kısıtlandı

Konya-Afyonkarahisar kara yolu, Sarayönü-Konya arası geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca, Beyşehir, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde de bazı mahalle yollarında ulaşımda kısıtlamalar uygulanıyor.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kar yağışının etkisiyle birlikte, vatandaşları zorunlu durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Eğitime Ara Verildi

Öte yandan, Ilgın ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Konya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.