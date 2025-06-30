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Konya'da Kerkenezlerin Av Mesaisi

Konya'nın Ereğli ilçesinde kerkenezlerin avlanma anları, doğada büyüleyici bir manzara sunuyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 12:09
Konya'da Kerkenezlerin Av Mesaisi

Konya'da Kerkenezlerin Av Mesaisi

Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezler (Falco tinnunculus), doğada avlanma anlarıyla Konya'nın Ereğli ilçesinde dikkat çekti. Avlarını yakalayabilme yetenekleri ve havada uzun süre asılı kalabilmeleri, onları tanınan bir tür haline getiriyor.

Doğadaki Mücadeleleri

Kerkenezler, avları arasında kertenkele, fare, solucan, kırkayak ve dana burnu çekirge bulunuyor. Ereğli'deki kaya ve moloz yığınlarına yerleşmiş onlarca kerkenez, AA muhabiri tarafından görüntülenirken, yavrularını doyurmak için verdiği çaba gözler önüne serildi.

Çiftçinin Dostu

Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için benzersiz fırsatlar sunan bu yırtıcı kuşlar, tarım alanlarında doğal zararlıları kontrol altında tutma yetenekleri ile biliniyor. Bu nedenle bazı köylerde "çiftçinin dostu" olarak anılıyorlar. Kerkenezlerin, tarım zararlıları ve haşerelerle mücadeledeki rolleri, ekosistem dengesinin korunmasında büyük önem taşıyor.

Yavrularını Besleme Anları

Kerkenezlerin avladıkları kertenkele, fare, solucan ve diğer böceklerle yavrularını beslemeleri, bu yırtıcı kuşların doğadaki yaşam mücadelesini ve avlanma davranışlarını daha da ilginç hale getiriyor. Doğan pozlar ve keskin gözlem yetenekleri, bu türün hayatta kalma becerisini gözler önüne seriyor.

Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezlerin (Falco tinnunculus) doğada avlanmaları, Konya'nın...

Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezlerin (Falco tinnunculus) doğada avlanmaları, Konya'nın Ereğli ilçesinde objektiflere yansıdı. Kaya ve moloz yığınlarına yuvalanan onlarca kerkenezin, yumurtadan çıkan yavrularını doyurma mesaisi AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezlerin (Falco tinnunculus) doğada avlanmaları, Konya'nın...

Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezlerin (Falco tinnunculus) doğada avlanmaları, Konya'nın Ereğli ilçesinde objektiflere yansıdı. Kaya ve moloz yığınlarına yuvalanan onlarca kerkenezin, yumurtadan çıkan yavrularını doyurma mesaisi AA muhabiri tarafından görüntülendi.

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