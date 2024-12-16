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Konya'da Kimyasal Madde Taşıyan Tankerin Devrilmesi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü O.D. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:06
Konya'da Kimyasal Madde Taşıyan Tankerin Devrilmesi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trajik Kaza: Kimyasal Madde Taşıyan Tanker Devrildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kaza, 27 HB 048 plakalı kimyasal madde taşıyan tankerinin devrilmesiyle sonuçlandı. O.D. yönetimindeki tanker, İpekçi Mahallesi Ereğli-Karapınar çevre yolunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü O.D.'nin kaza sırasında yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgede Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, kimyasal madde sızıntısı olabileceği ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise detaylı söndürme çalışmaları yaparak çevre güvenliğini sağladı.

Bu üzücü kaza, bölgedeki kimyasal madde taşımacılığının güvenliğine dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını...

Konya'nın Karapınar ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını...

Konya'nın Karapınar ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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