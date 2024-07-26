Konya'da Köpek Saldırısı: Bir Kadının Korku Dolu Hikayesi

Konya'da Korkutucu Bir Saldırı

Konya'nın Meram ilçesinde, sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayan bir kadın, yaşadığı korkuyu atlatamadığını ifade etti.

53 Yaşındaki Kadın Saldırıya Uğradı

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Birgül Serin (53), 24 Temmuz tarihinde işten dönüş yolunda Mamuriye Mahallesi yakınındaki millet bahçesinin yanından geçerken, bir grup sahipsiz köpeğin hedefi oldu. Serin, saldırıda kalçasından yaralandı ve hemen Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşadığı Dehşeti Anlatıyor

Yaşadığı dehşeti kelimelere dökmekte zorlandığını belirten Serin, dışarı çıkmaktan korktuğunu dile getirdi. "Arkamdan ani bir darbe geldi ve döndüğümde bir köpeğin ısırdığını gördüm. Önümde başka köpekler de vardı." diyen Serin, çantasıyla köpeklere müdahale etmeye çalıştığını ancak başaramadığını aktardı.

Aşı Olup Acılar İçinde Gün Geçiriyor

Kuduz aşısı olduğunu belirten Serin, son üç gündür yaşadığı acılardan bahsederek, hastaneye gitmekte zorluk çektiğini ve işine de gidemediğini ifade etti. "İnsanların bana tepkisi yaşıyorum, yalan söylenmekle itham ediliyorum." diyen Serin, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan olumsuz yorumlardan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Yetkililere Çağrı

Serin, yaşadığı acıdan dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu ve sahipsiz hayvanlar sorununa çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. "Biz de hayvanları seviyoruz, fakat bir çözüm bulsunlar. O korkuyla o caddeden geçmek istemiyorum. Psikolojim bozuldu." dedi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor. Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Birgül Serin, 24 Temmuz'da iş dönüşü Mamuriye Mahallesi'ndeki millet bahçesinin yanından geçerken 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor. Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Birgül Serin, 24 Temmuz'da iş dönüşü Mamuriye Mahallesi'ndeki millet bahçesinin yanından geçerken 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor. Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Birgül Serin, 24 Temmuz'da iş dönüşü Mamuriye Mahallesi'ndeki millet bahçesinin yanından geçerken 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor. Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Birgül Serin, 24 Temmuz'da iş dönüşü Mamuriye Mahallesi'ndeki millet bahçesinin yanından geçerken 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor. Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Birgül Serin, 24 Temmuz'da iş dönüşü Mamuriye Mahallesi'ndeki millet bahçesinin yanından geçerken 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.