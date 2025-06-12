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Konya'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü'ne Destek Gösterisi

Konya'da kadınlar, Gazze'ye destek vermek için gösteri düzenleyerek İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 21:27
Konya'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü'ne Destek Gösterisi

Konya'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü'ne Destek Gösterisi

Konya'da, kadınlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze Şeridi'nde insani yardım ulaştıran Madleen gemisine destek vermek amacıyla büyük bir gösteri düzenledi.

Kültür Park Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Vicdanın sesini duy harekete geç" ve "Ölümü gözümüzde büyütmüşüz, ölüm Gazze'de çocuk işi" yazılı pankartlar açarak, tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Aksa Tufanı Vicdan Platformu adına konuşan İlknur Doğan, İsrail'in saldırılarının giderek artığına dikkat çekti. Gazze'deki halkın yıldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Doğan, şu şekilde konuştu:

"Aksa Tufan'ını başlatan Kudüs, nefes olmak için kendi canlarını feda eden mücahitlerle kendini öldürürken tüm dünyayı dirilten şanlı ve sabırlı Gazze'ye selam olsun. Gazze'yi tek gündem haline getiren, emek veren, bedel ödeyen ve yargılanan tüm Filistin dostlarına selam olsun. Ablukayı kırmak için risk alan Madleen gemisine, Tunus'tan yola çıkan ve Mısır'a koşan binlerce vicdana selam olsun. Vicdanlı yüreklerin Gazze ile buluşmasına engel olan Mısır Firavunu ve dostu İsrail ile birlikte tüm İsrail dostlarını lanetliyoruz. Firavunların yıkılacağı gün yakındır."

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek, Gazze Şeridi'nde insani...

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisine ve "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek vermek için gösteri düzenledi.

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek, Gazze Şeridi'nde insani...

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisine ve "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek vermek için gösteri düzenledi.

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