Konya'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü'ne Destek Gösterisi
Konya'da, kadınlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze Şeridi'nde insani yardım ulaştıran Madleen gemisine destek vermek amacıyla büyük bir gösteri düzenledi.
Kültür Park Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Vicdanın sesini duy harekete geç" ve "Ölümü gözümüzde büyütmüşüz, ölüm Gazze'de çocuk işi" yazılı pankartlar açarak, tekbir getirdi.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Aksa Tufanı Vicdan Platformu adına konuşan İlknur Doğan, İsrail'in saldırılarının giderek artığına dikkat çekti. Gazze'deki halkın yıldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Doğan, şu şekilde konuştu:
Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisine ve "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek vermek için gösteri düzenledi.
Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisine ve "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek vermek için gösteri düzenledi.