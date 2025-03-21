Konya'da Leyleklere Kış Yiyeceği Takviyesi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle leyleklere yiyecek takviyesi yapıldı. Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ile Beyşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Yeşildağ Mahallesi’ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi’nde bulunan Leylekler Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Dernek lideri Mustafa Büyükkafalı, mart ayında leylek yuvalarının dolmaya başladığını ifade ederek, bu süreçte leyleklerin karşılaştığı zorlu koşullara dikkat çekti. Büyükkafalı, "Buğday leyleklerin alışık olmadığı bu kadar soğuk havaya yönelik bir yardıma ihtiyaç duyulmasını gerektiriyordu. Leyleklere, konunun uzmanı akademisyenler tarafından önerilen gıdayı vermeye çalıştık," dedi.

Ayrıca, tavuk etleri leylek yuvalarının bulunduğu ardıç ağaçlarının üzerine ve çevresine bırakıldı. Bu yardımlarla leyleklerin kış dönemini daha rahat geçirmeleri hedefleniyor.

Konya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek takviyesi yapıldı. Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ile Beyşehir Belediyesi tarafından Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'nde bulunan Leylekler Tepesi'ndeki ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan leylek yuvalarına ve buralara yakın yerlere yiyecek bırakıldı.