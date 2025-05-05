Konya'da Nikah Dairelerinde 05.05.2025 Yoğunluğu

Konya'da 05.05.2025 Tarihinde Nikah Yoğunluğu

Konya'da yoğun bir katılım ile gerçekleşen nikah törenleri, çok sayıda çiftin 5 Mayıs 2025 tarihini seçmesine bağlı olarak nikah dairelerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde bu özel günde toplam 83 çift hayatlarını birleştirdi.

Meram Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah merasimlerinde çiftlerin mutluluklarına imza atarken, bu tarihlerin özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Kavuş, "Simgesel tarihlerde nikah başvurusu artıyor. Özellikle 05.05.2025 tarihi, damatlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Verdikleri randevular önceden alınıyor. Erkeklerin bu tarihler anlamına kolayca unutmadığını belirtmek gerek," şeklinde konuştu.

Meram Belediyesi'nin Nikah İstatistikleri

Kavuş, 2023 yılının ilk altı ayında Meram Belediyesi'nde toplam 800 nikah kıyıldığını belirtti. Özellikle 5 Mayıs gibi özel tarihlerde bu sayı ciddi oranda artıyor. "Bugün, 42 nikah kıyılacak. Gündelik ortalama nikah sayılarımız 12-15 arası. Özel tarihlerde bu rakamlar artıyor. Yaz mevsiminde 20'ye kadar çıkabiliyor. Nikahlar, akşam saat 22.00'ye kadar sürüyor," dedi Kavuş.

Çiftlerden Duygular

Belediyede nikahları kıyılan Mustafa ve Sümeyye Benli çifti, özel bir gün geçirdiklerini ifade etti. Çift, "Nikahımızın özel bir tarihte yapılmasını istedik. O yüzden bu günü seçtik. Aylar öncesinden randevumuzu aldık ve bu günün anlamı bizim için çok büyük," dedi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 32, Karatay ilçesinde ise 9 çift bu özel tarihte nikah masasına oturarak mutluluğa 'Evet' dedi.

Konya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Mustafa ve Sümeyye Benli çiftinin nikahı kıyıldı.

Konya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Mustafa ve Sümeyye Benli çiftinin nikahı kıyıldı.