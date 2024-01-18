Konya'da öfkeli müşteri dehşeti: İş makinesi ile büfe ve restoranı yıktı

Beyşehir-Antalya kara yolunda 6. kilometrede bulunan bir restoranda gece iş makinesi operatörü İ.K. restoran çalışanlarıyla bilinmeyen bir nedenle kavga etti. İ.K. sinirli bir şekilde oradan çıktı ve gece yarısı iş yerinden aldığı iş makinesiyle restorana geri döndü.

İ.K, iş makinesiyle restorana saldırarak tesisin ana binasını ve yan binalarını yıktı. Sonra bahçedeki çardak ve büfenin de üzerinden geçerek hasar verdi. Restoranda uyuyanlar gürültüyle uyanıp korkuyla dışarı çıktı. Olay yerine ihbarla gelen jandarma ekipleri, iş makinesi operatörü İ.K'yı gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, restoran ve büfede zararın boyutunu belirlemek için çalışma yaptı.





İşletme şefi Suat Günay, gazetecilere, olayın alkol alan bir müşterilerinin yaptığını söyledi. "Restoranda içti içti, sonra çalıştığı kurumun kepçesiyle burayı yıkmış." diye konuştu. Günay, iş yerinin kapalı olduğu sırada ana binada uyuyanların olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes sesi duyunca can havliyle kaçmış. Çok şükür ölü, yaralı yok. İki masa arasında tartışma oldu o kadar. Herkes gittikten sonra gelmiş yıkmış. Ağız tartışması var. Sonra gitti, bir şey yoktu. Buraları iş makinesiyle 5 dakikada yıktı, sonra tekrar gitti. Kendisinden şikayetçi olduk, yakalandı. Burada yıkıma uğrayan salon, restoranın lavabosu, çardak ve iş yeri önündeki büfe var."



