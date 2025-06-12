Konya'da Öğretmene Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Konya'da Öğretmen Cinayeti: Muhammed Öz'ü Vuran B.O. Gözaltında

Konya'nın Fetih Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşen üzücü olayda, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33), silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki okulda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki B.O. isimli şüpheli, öğretmen Öz'ü odasında tüfekle vurdu.

Olayın hemen arkasından, ihbar üzerine bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri, öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. B.O., suç aleti olan tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de olay yerinde bilgi almak üzere bulundu.

Bu olay, eğitim camiasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.