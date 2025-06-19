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Konya'da Otelin Penceresinden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otelin 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 22:01
Konya'da Otelin Penceresinden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir otelin 3. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Evsat Mahallesi'nde bulunan bir otelde konaklayan yabancı uyruklu ailenin küçük çocuğu S.B.S.'nin pencereden aşağı düşmesi sonucu meydana geldi.

Olayın duyulmasının ardından, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Beton zemine düşen çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak acil müdahale edildi. Ardından, durumu ciddiyetini koruyan çocuğun Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı....

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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