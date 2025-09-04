DOLAR
Konya'da Polis Memurunu Bıçaklayan Emre K.'ye 18 Yıla Kadar Hapis İstemi

Konya'da polis memurunu bıçakla yaralayan Emre K. hakkında 10-18 yıl, görevli polisler için 6 ay-2 yıl hapis istemiyle dava açıldı; duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:47
Duruşmada talepler ve gelişmeler

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre K., tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H., taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Söz verilen Emre K., olay nedeniyle pişman olduğunu bildirdi.

Savcı, mütalaasında sanık Emre K. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis; tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H. için ise görevi kötüye kullanma suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık Emre K.'nin avukatı, müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor ile mütalaayı kabul etmediklerini beyan etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın seyri

Olay, 13 Ekim 2024 tarihinde Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta gerçekleşti. İkametinde sinir krizi geçiren Emre K. ile ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım çağrısına gelen polis memurlarından Mustafa Topuz, Emre K. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak sırtından yaralandı.

Saldırgan, olayda silahla vurularak etkisiz hale getirildi; yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Zanlı, 22 Ekim tarihinde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İddianamede, sanık Emre K. hakkında kamu görevi yapan kişiyi hedef alarak öldürmeye teşebbüs suçundan; polis memurları E.D. ve S.H. hakkında ise görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

