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Konya'da Polisi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Selçuklu ilçesinde yardım çağrısına giden polis memuru, bıçakla yaralandı; zanlı tutuklandı ve sağlık durumu iyiye giden polis hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:02
Konya'da Polisi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 13 Ekim tarihinde, yardım çağrısına giden polis memuru Mustafa Topuz, bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta, sinir krizi geçiren bir hastayla ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istemesi üzerine gerçekleşti.

Yaralı Polis ve Zanlı

Saldırı sonucunda yaralanan Mustafa Topuz, hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi edildi ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Saldırının ardından bir diğer polis memuru, bıçağı kullanan Emre K. (28) isimli zanlıyı etkisiz hale getirdi. Zanlı, ekip tarafından yaralı olarak gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Emre K., hastanede tedavi edildikten sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayın meydana geldiği sırada, Emre K.'nın bıçaklı saldırısı sonrası Mustafa Topuz sırtından yaralanmıştı.

Olay, vatandaşlar arasında endişe yaratırken, polis teşkilatına yönelik yapılan bu saldırı, toplumda derin bir etki bıraktı.

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