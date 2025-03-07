Konya'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Konya'da Trajik Bir Olay

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci hayatını kaybetti. Başak Mahallesi, Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana gelen saldırıda, Suriye uyruklu olan küçük bebek, bir grup sahipsiz köpeğin hedefi oldu.

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar, bebek Rana'yı saldırgan köpeklerden kurtarmak için mücadele etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, küçük bebek kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bu üzücü olay, sahipsiz hayvanların neden olduğu saldırıların ne denli ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi. Yetkililerin bu konuda daha etkili önlemler alması gerektiği ifade ediliyor.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek öldü.