Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kaza, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Y.Ç. yönetimindeki 41 TB 079 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya yolu Dumlupınar Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Y.Ç., eşi Y.Ç. ile çocukları Y.A.Ç. (6) ve S.A.Ç. (3) yaralandı. Olayın hemen ardından, kazanın bildirildiği ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.